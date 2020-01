In attesa dell’inizio della stagione 2020 a marzo in Qatar, c’è un grande rito che riguarda tutti i team: la presentazione delle nuove moto. Per gli appassionati scoprire le nuove livree, incroci tra passato e futuro, è un cult che si ripete ogni 12 mesi. La prima moto a mostrarsi a media e grande pubblico sarà la Ducati: il battesimo della nuova Desmosedici è previsto per il prossimo 23 gennaio a Bologna. In concomitanza con i test di Sepang del 2-4 febbraio sarà poi la volta della Honda campione del mondo di Marc Marquez e del fratello Alex, che si presenterà al mondo proprio il 4 febbraio a Giacarta. Due giorni dopo, l 6 febbraio, toccherà alla Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales e alla Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Queste le presentazioni già ufficiali, per le altre case bisognerà attendere ancora.

Le date già ufficiali

- Ducati: 23 gennaio

- Honda: 4 febbraio

- Yamaha: 6 febbraio

- Suzuki: 6 febbraio