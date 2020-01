1/24

La Ducati è stato il primo team di MotoGP a presentare la moto per la stagione 2020: la livrea della GP20 è caratterizzata da una presenza importante del colore nero, oltre al tradizionale rosso che ha reso famosa la squadra di Borgo Panigale. Qui trovate le prime immagini della creatura di Dovizioso e Petrucci, in attesa del debutto nei test (dove vedremo all’opera le nuove specifiche tecniche). Il primo GP della stagione è in programma in Qatar dal 6 e all'8 marzo