SKY VR46, ECCO LE MOTO! - E' scattato a Tavullia il nuovo e adrenalinico viaggio dello Sky Racing Team VR46 per la stagione 2020. Nel luogo di culto di uno sport che non smetterà mai di appassionare, dove nascono campioni e amicizie, la nuova squadra di uno dei team più vincenti degli ultimi anni ha presentato moto e piloti della nuova stagione. L’unico Team con quattro giovani promesse italiane in entrambe le classi: Luca Marini e il neo arrivato Marco Bezzecchi in Moto2, Celestino Vietti Ramus e Andrea Migno in Moto3.



SKY VR46, LA PRESENTAZIONE