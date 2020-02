Lo spagnolo a Sepang per cominciare ufficialmente la nuova avventura come collaudatore della casa giapponese. Nella giornata del 4 febbraio girerà sulla Yamaha in occasione della terza giornata di shakedown. Intanto ha svelato il casco, provato la tuta e preso confidenza con la moto che porterà in pista

SHAKEDOWN: DAY-1 - DAY-2