A Sepang ultimo atto della tre giorni di test: si corre fino alle 11 (orario italiano). A metà turno il più veloce è Quartararo (1:58.349). Primi giri ufficiali da collaudatore per Lorenzo. Migliora Rossi (5°), alle prese come gli altri piloti Yamaha con tante novità (aerodinamica in primo piano). Passi avanti anche per Bagnaia e Petrucci. Oltre la top ten Marc Marquez, ancora dolorante alla spalla destra. Honda, Puig su Lorenzo: "Ci siamo comportati in modo corretto, non avremmo mai immaginato che gli tornasse la voglia di correre. È vero che porta con sé esperienza e conoscenza del nostro box, ma non avrá la bacchetta magica". News, foto e video in tempo reale su skysport.it con il nostro live blog, alle 19.30 l'approfondimento su Sky Sport MotoGP (canale 208)