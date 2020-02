2/53

Si tratta solo dell'ultima trovata nella carriera di Valentino, che non è mai mancato dal mostrare il proprio estro in pista, sia con le mosse in sella, sia con caschi particolari. Facciamo un salto nel passato, ripercorrendo tutte le idee più stravaganti del 'Dottore'. Sicuri di non averne dimenticata qualcuna?

Rossi, casco speciale per i test 2020 a Sepang. FOTO