Come di consueto grande originalità per il nuovo casco che Valentino Rossi ha presentato poco prima delle terze Libere a Misano. "La Doppia di Misano" è la scritta principale, in riferimento al doppio weekend di corse in arrivo. La firma è quella di Drudi Performance. E al centro c'è una grossa pastiglia… di viagra!

ROSSI IL PIÙ VELOCE NELLE TERZE LIBERE