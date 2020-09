GP Misano, Libere 3: Rossi davanti a tutti

Rossi davanti a Quartararo e Vinales: colpaccio Yamaha nelle prove libere 3, grande soddisfazione per Valentino. L'ultima volta in cui si era classificato primo nella FP3 era stato a Brno 2018. Crutchlow si ferma, salta il GP: non ha recuperato ancora completamente dopo l'operazione all'avambraccio destro. Non solo Misano: weekend super di motori su Sky, con la F1 al Mugello FOTO. ROSSI, NUOVO CASCO A MISANO

A Misano, nel weekend del Motomondiale che segna il ritorno del pubblico, Valentino Rossi si esalta e con un guizzo nel finale chiude le terze libere in vetta, con il tempo di 1:31.861. Le Yamaha, che avevano già brillato nelle prime due sessioni, si confermano in ottima forma: 2° Vinales, 2° il leader del Mondiale Quartararo. Ottime notizie per l'Italia anche da Bagnaia (al rientro dopo la frattura alla tibia destra) è 7° bella top ten delle terze libere, 9° Morbidelli, 10° Dovizioso. Valentino aveva stupito tutti prima ancora di scendere in pista: nuovo casco "hot" per il Dottore. "La Doppia di Misano", Valentino scherza sull'età e nella parte superiore del casco compare una pillola di viagra (qui tutti i dettagli).

GP MISANO, LA TOP TEN DELLE LIBERE 3 1 V. ROSSI 1:31.861 2 M. VIÑALES +0.075 3 F. QUARTARARO +0.100 4 J. MILLER +0.268 5 A. RINS +0.345 6 J. MIR +0.377 7 F. BAGNAIA +0.387 8 J. ZARCO +0.407 9 F. MORBIDELLI +0.420 10 A. DOVIZIOSO +0.557

La classifica combinata: