In corso all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola la presentazione della nuova Aruba Ducati, che sarà affidata a Scott Redding e Chaz Davies per la prossima stagione della Superbike. Qui la diretta streaming per seguire l'unveiling della moto. Il Mondiale Superbike, Supersport, Supersport300 live su SkySport MotoGP dal 29 febbraio con il Round di apertura in Australia