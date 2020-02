La doppietta? Si può fare. Claudio Domenicali, Ad Ducati, punta in alto chiarendo gli obiettivi della stagione. Nel giorno della presentazione del team di Superbike spinge Redding e Davies: "Non vinciamo il Mondiale da troppo tempo (l'ultimo titolo nel 2011 con Carlos Checa), le risorse che abbiamo messo in campo quest'anno si meritano di raggiungere un compimento. L'anno scorso abbiamo vinto tantissime gare, ora dobbiamo tornare nel posto che Ducati merita". E il discorso non cambia pensando alla MotoGP: "Abbiamo fatto molto bene negli ultimi tre anni, ma anche in questo caso pensiamo di avere le risorse per poter puntare al titolo. Siamo nell'era Marquez, è vero, il distacco che lui ha inflitto ai rivali negli ultimi tre Campionati è certamente alto, pesante, lo è stato soprattutto nel 2019, ma credo che i nostri tecnici e i nostri piloti abbiano lavorato molto per lottare al vertice. Ci sarà molto da divertirsi, saranno due Mondiali interessanti".