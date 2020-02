Superbike 2020: tutti gli orari del Round d’Australia su Sky Sport

Tutto pronto in Australia per il via del 33esimo mondiale Superbike questo fine settimana con il round di apertura nella bellissima Phillip Island. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo gara 1 e gara 2 della SBK alle 5:00 in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208 della piattaforma Sky. In pista anche la Supersport

WSBK 2020 parte questo fine settimana in Australia. Il mondiale si preannuncia ricco di interesse con la conferma dell’impegno ufficiale di 5 case costruttrici: Ducati, BMW, Honda, Yamaha e Kawasaki. Il campionato al via da Phillip Island, pista in calendario fin dal ‘90 dove le derivate di serie hanno già corso ben 58 gare, è in salute con ben 10 factory bikes in pista e diversi team indipendenti che dispongono di mezzi molto vicini a quelli ufficiali (Ten Kate, Puccetti e Barni ad esempio). Ancora una volta la sfida sarà “tutti contro Jonathan Rea e la Kawasaki”, coppia dominante da un lustro sia nei piloti che nei costruttori. E’ grande l’attesa per vedere finalmente in gara le principali novità della stagione: Scott Redding, ex MotoGP e campione BSB 2019, con la Ducati Panigale V4R ufficiale; il talento Toprak Razgatlioglu in sella alla Yamaha R1 del team factory di Iwata; Alvaro Baustista con la nuovissima Honda CBR1000RR-R seguita direttamente dal colosso HRC. A tutto questo si possono aggiungere il passaggio di Lowes dalla Yamaha alla Kawasaki al fianco di Rea e la nuova coppia BMW Sykes-Laverty che sembra promettere grandi cose soprattutto se sarà sostenuta dagli attesi sviluppi di motore per la S1000 RR. Attenzione anche alle wild card di Aprilia con la RSV1000 per il francese Christophe Ponsson, preludio ad un impegno più importante nel 2021 per la casa di Noale. Gli ingredienti sembrano quindi esserci tutti per una grandissima stragione.

Copertura totale del Mondiale su Sky Sport MotoGP

Sky Sport conferma anche per il 2020 il massimo della copertura per i mondiali delle derivate di serie. Tutti i round di Superbike, Supersport e Supersport300 saranno in diretta sul canale 208 Sky Sport. MotoGP senza dimenticare Skysport.it, l'app SkySport e gli account social per aggiornamenti e news. Confermata e ampliata anche la sezione On Demand di SkyQ dove saranno sempre a disposizione gli speciali dedicati per rivivere tutti i Round della stagione