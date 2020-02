Superbike: perché sarà una stagione da non perdere

Perché anche tra gli Independent team ci sarà lotta durissima. Puccetti ha sostituito la stella Ratzgatlioglu sulla Kawasaki ZX10RR (di quelle buone) con il rientrante Fores che due anni fa era andato fortissimo con Barni Racing e Ducati. Una verdona di Akashi la schiererà anche per il team Pedercini con Sandro Cortese, ripartiti da zero dopo le vicissitudini con l’ex main sponsor. .

Restando in Giappone (come costruttore), Ten Kate è un top team ed un partner commerciale di Yamaha. La R1 di Baz è di quelle sicuramente competitive ed aggiornate. Con Iwata è confermato anche il GRT con i debuttanti Caricasulo (italianissimo e secondo nel mondiale Supersport 2019) e Gerloff presenza Born in the USA direttamente da Moto America.

In casa Ducati spazio per il Barni Racing con Camier (atteso in pista dopo un nuovo ko) e Go Eleven con il nostro Rinaldi (e sospensioni Ohlins e non più Bitubo) a cui si aggiunge il team brianzolo Motocorsa che affida una Panigale V4 a Mercado. Honda sarà al via anche tra gli indipendenti confermando la partnership con Althea Mie Racing, con una CBR perTakahashi e la seconda ancora da assegnare.