Wayne Rainey per me è speciale . Non soltanto per i suoi risultati, ma soprattutto perché con lui sono riuscito ad instaurare un rapporto di amicizia nonostante la barriera della lingua. Nato a Los Angeles il 23 ottobre (guarda un po' le coincidenze, il 23 ottobre se ne è andato il Sic) del 1960, nel 1983 con una Kawasaki e il numero 60 vince il titolo americano della Superbike . Visti i risultati Kenny Roberts lo prende per il suo team che corre in 250 con la Yamaha, ma Wayne ottiene un solo podio, guarda caso a Misano nel giorno della famosa vittoria all'esordio mondiale di Fausto Ricci, Va forte, ma non abbastanza per recuperare da partenze solitamente disastrose: allora nel Mondiale si parte ancora a spinta, ma negli Usa è invece già in vigore la partenza con motore acceso. Rainey quindi torna negli Usa, ma Kenny lo richiama nel 1988, questa volta per guidare la Yamaha 500 e con il nuovo regolamento che ha cancellato da anni la partenza a spinta forse anacronistica, non lo nego, ma così emozionante e bella con quel momento di silenzio assoluto rotto dallo scalpiccio delle suole degli stivali sull'asfalto e poi dai motori che prendono vita nel classico frastuono.

In quel 1988 finisce terzo nel Mondiale e vince il suo primo GP a Donington e pure la 8 ore di Suzuka in coppia con Kevin Magee su una Yamaha YZF 750. Nell'89 vince 3 gare (Laguna, Hockenheim e Assen, ma cade in Svezia ad Anderstorp mentre cerca di battere Lawson. Finisce secondo nel Mondiale , insomma è lì, c'è. E difatti il '90, '91 e '92 sono suoi , diventa per tre volte consecutive Campione del Mondo della 500, come il suo team manager Kenny Roberts. Il '92 però è una stagione contraddittoria: Rainey cade a Suzuka, infila 3 secondi posti poi cade al Mugello, vince a Barcellona e non partecipa al GP di Hockenheim per le conseguenze di una caduta in prova. Non corre neanche in Olanda dove però accade l'incidente di Mick Doohan che deve saltare 5 gare per tornare all'ultima gara in Sud Africa ancora molto mal messo, fuori allenamento, debole, magro, con le stampelle, però eroico in quel suo tentativo disperato di riprendersi un titolo che sembrava suo e che invece va a Rainey, il pilota che credeva di aver perso.

L'incidente del 1993 a Misano

Una delle qualità più importanti di Rainey è quella di riuscire a "correre sopra i problemi", cioè non farsi influenzare troppo da quello che non ti piace, ma dare il massimo comunque. È riuscito a vincere uno dei suoi 3 titoli con le Dunlop, ai tempi meno performanti delle Michelin. La spiegazione? Semplice: "Se aspetto che Dunlop mi faccia la gomma anteriore che voglio perdo questo Mondiale e forse anche il prossimo, così cerco di guidare forte lo stesso".

Ed eccoci al 1993. Rainey è primo nel Mondiale, primo in quella gara a Misano, ma cade e si frattura alcune vertebre dorsali e rimane paralizzato alle gambe. Mi toccherebbe il compito difficilissimo di intervistare Schwantz che con l'incidente di Rainey diventa campione, ma non riesco a dirglielo. Lui per primo non crede alla notizia che sia una caduta molto grave, spera di potersela giocare in pista e di non vincere così. Glielo dirà un mio collega, io non me la sento proprio di aggiungere altre lacrime, altro dolore in quel pomeriggio assurdo, triste e silenzioso.

Wayne però è uno tosto, tostissimo e reagisce correndo in un campionato di kart, cambia casa per avere meno barriere architettoniche e dal '94 al '98 diventa team manager nel motomondiale con le Yamaha dello stesso colore che aveva quando correva lui. Dal 2014 è organizzatore del campionato MotoAmerica Superbike nel tentativo di riportare i piloti del suo Paese di nuovo nel Mondiale a vincere. Fino ad ora non sono ancora esplosi grandi talenti, ma lui tiene duro e oltre 59 anni dopo quel 5 settembre '93 torna in sella a Suzuka insieme a Kenny Roberts e Eddie Lawson, due delle persone più importanti nella sua vita da corsa. Soprattutto Lawson dopo l’'ncidente lo porta spesso a correre coi kart, a girare con le moto d’acqua, a fare giri nel deserto coi quad.