La difesa del titolo di Krummenacher parte dall’Australia, dove lo svizzero stacca il miglior tempo nelle libere. Secondo Locatelli, De Rosa terzo davanti a un sorprendente Öncü. Quinto Viñales, lontani Mahias e Cluzel. Come nel 2019, in gara sarà obbligatorio il cambio gomma

Randy Krummenacher è risultato il più veloce nella prima giornata di prove libere del Mondiale Supersport 2020. Dopo aver subito un Andrea Locatelli scatenato nei test, il campione in carica ha siglato un 1’32”894 che lo rende l’unico pilota capace di scendere sotto il muro dell’1’33”. Locatelli ha chiuso secondo, staccato di tre decimi dallo svizzero e precedendone il compagno di squadra, Raffaele De Rosa.



Sorprende la quarta posizione del giovanissimo debuttante Can Öncü, a pochi millesimi da De Rosa e davanti a un possibile protagonista del mondiale come Isaac Viñales. Da non sottovalutare anche Steven Odendaal, sesto a precedere un trenino francese composto da Corentin Perolari, Lucas Mahias e Jules Cluzel. Philipp Öttl chiude la top-10, con Federico Fuligni unicesimo.



Debutto positivo per Manuel Gonzales, che dopo aver dominato il mondiale Supersport 300 2019 si affaccia alla categoria intermedia con un dodicesimo posto nella prima giornata di libere, su una pista conosciuta durante i test di inizio settimana. Da segnalare il diciassettesimo posto di un altro rookie come Andy Verdoia, appena davanti alla wild card Oliver Bayliss, mentre Galang Hendra chiude la classifica.



Questa notte la Superpole sarà in diretta su Sky Sport MotoGP HD, così come la gara di domenica, per la quale è stata disposta l’obbligatorietà di un cambio gomma entro il decimo giro. Come lo scorso anno, quindi, la particolare abrasività del tracciato di Phillip Island ha consigliato a Dorna e Pirelli di inserire un pit stop per tutelare la sicurezza dei piloti. Da quest’anno, peraltro, le Supersport montano pneumatici slick in luogo delle precedenti coperture intagliate.