Il pilota del Team Sic58 Squadra Corse fermato dal riacutizzarsi dell'infortunio alla spalla sinistra. Per tornare in pista dovrà aspettare le prove libere di venerdì prossimo in Qatar

Il terzo e ultimo giorno di test Moto3 a Losail è cominciato con una brutta notizia. Niccolò Antonelli non scende in pista e per tornare a guidare dovrà aspettare le prove libere di venerdì prossimo. Nella seconda giornata Antonelli si è fermato nel corso della penultima sessione per il riacutizzarsi dell'infortunio alla spalla sinistra, già lussata nella passata stagione e che gli era uscita di nuovo dopo una piccola scivolata a Jerez de la Frontera.



Il Team Sic58 Squadra Corse ha preferito quindi fermare Antonelli per precauzione, ma ovviamente c'è un po' di preoccupazione in vista della gara in quanto Niccolò non aveva finito il suo lavoro di messa a punto della moto, che sarà rimandato alle libere di venerdì prossimo, nella speranza che qualche giorno di riposo possa aiutarlo a superare i problemi fisici e a tornare a pieno ritmo in vista di un Mondiale in cui sia lui che il team si aspettano di lottare da protagonisti per il successo finale.