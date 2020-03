Dopo i tre giorni di prove in Andalusia, i piloti italiani della MotoE si sono trovati ad affrontare una situazione complicatissima per tornare a casa, viste le cancellazioni dei collegamenti aerei tra Spagna e Italia a seguito dell'emeregnza coronavirus. In esclusiva per Sky Sport Alex De Angelis (Pramac Racing), Alessandro Zaccone e il Campione del Mondo Matteo Ferrari (Trentino Gresini Racing) e Tommaso Marcon (Tech3) hanno documentato il viaggio verso casa. Durato quanto un rientro da una trasferta intercontinentale...