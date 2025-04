Inseguono gli italiani, Guido Pini (12°) il migliore

Tra gli italiani s’è salvato il solo Pini, 12°. "E’ la seconda volta, dopo il Qatar, che entro direttamente in Q2", ha dichiarato il debuttante del team Liqui Moly, in crescita dopo l’infortunio invernale ("Qui non è come alla Junior GP, i primi giri di gara fanno davvero paura"). Fuori dalla top quattordici tutti gli altri connazionali. Nepa s’è fermato in sedicesima posizione, Lunetta, scivolato due volte, non è andato oltre al 19° posto. Riccardo Rossi non ha nemmeno firmato un tempo, bloccato da problemi tecnici che ne hanno condizionato tutta la giornata. Il suo compagno di squadra, Carraro, caduto nel finale, si è piazzato in ventunesima posizione, davanti a Dennis Foggia.