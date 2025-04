Dopo due settimane in Qatar, Martin farà rientro in Spagna sabato 26 aprile. Il campione del mondo atterrerà a Madrid e verrà sottoposto a esami di controllo all’Hospital Ruber Internacional Quirón. "Soltanto dopo capiremo quando sarà in grado di tornare, Jorge è veloce in tutto ma sicuramente non gli metteremo alcuna fretta", le parole dell'Ad di Aprilia Racing Massimo Rivola a Sky Sport nel giovedì di Jerez

