Chi s’aspettava Canet subito protagonista, insieme a Dixon, è rimasto per ora deluso. Entrambi sono già classificati alla Q2 di domani, ma davanti a tutti c’è “speedy” Gonzalez che al secondo classificato in prequalifica, Baltus, ha rifilato tre decimi abbondanti. Fin qui decisamente il migliore dei protagonisti delle prime quattro gare. Lo spagnolo della Fantic ha invece chiuso sesto, l’inglese nono (e primo delle Boscoscuro, fin qui meno brillanti del solito). Molti piloti hanno sfruttato la prima parte del turno per saggiare la tenuta delle nuove gomme Pirelli, e la classifica non si è mossa molto fino a dieci minuti dal termine. Tra le sorprese, il quarto tempo di Senna Agius, uno che conosce bene il circuito di Jerez, grazie alla sua lunga esperienza nelle categorie minori. Quindi il settimo di David Alonso, ormai vicino ai tempi dei più veloci; l’apprendistato del campione della Moto 3 prosegue, lentamente ma con costanza.