A Jerez è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW dalle 16: parleranno Marc e Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli, i primi quattro della classifica piloti. Nuovo forfait di Jorge Martin, dimesso dall'ospedale nei giorni scorsi e sostituito da Lorenzo Savadori: il pilota Aprilia rientrerà sabato in Spagna per sottoporsi a nuovi esami. Out anche Oliveira, al suo posto c'è Augusto Fernandez, mentre torna in gara Aleix Espargaro (wild card con Honda)