MotoGP in pista a Jerez fino al 27 aprile per il quinto appuntamento della stagione 2025, il primo in Europa: si parte venerdì 25 con prove libere e Pre-qualifiche. Sabato qualifiche dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14, preceduta da Moto3 (ore 11) e Moto2 (ore 12.15). Il weekend del GP Spagna è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La MotoGP è sbarcata in Europa per il quinto appuntamento stagionale, di scena a Jerez fino al 27 aprile LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nelle ultime tre edizioni il Gran Premio di Spagna è stato vinto da Pecco Bagnaia, protagonista nel 2024 di un duello epico col compagno di team Marc Marquez, leader del Mondiale dopo i primi 4 GP. I due ducatisti ufficiali si giocheranno ancora la vittoria o ci sarà qualche outsider pronto a inserirsi nella lotta tra i due uomini in rosso? Alex Marquez (Gresini) e Franco Morbidelli (VR46) sono chiamati a confermare quanto di buono fatto in questo avvio di stagione, Fabio Di Giannantonio (VR46) vuole rifarsi dopo la sfortunata gara del Qatar. Occhi puntati anche su Aleix Espargaro, che tornerà in gara con Honda grazie a una wild card. Forfait del campione del mondo Jorge Martin, rimpiazzato da Lorenzo Savadori, e di Miguel Oliveira (al suo posto Augusto Fernandez).