Lorenzo correrà come wild card a Barcellona, questo è certo, ma Vinales spera che questo si ripeta in altre tappe del Motomondiale, per la crescita del proprio team: "Provare nel weekend di gara è molto importante, avere Jorge anche in altri GP potrebbe rivelarsi fondamentale nello sviluppo della Yamaha"

Può essere particolarmente importante, il ruolo di Lorenzo, nella lotta al titolo della Yamaha: ad evidenziarlo è Maverick Vinales. "Per tutto il team è fondamentale che Lorenzo partecipi ai weekend di gara, se riuscisse ad avere più wild card oltre a quella in Catalunya sarebbe ancora meglio, per fare chiarezza nello sviluppo della moto. È proprio in queste giornate, infatti, che si riesce a svolgere test indicativi - spiega Vinales - di solito noi proviamo le moto il lunedì dopo il GP e i tempi sono sempre fantastici, ma è ovvio: la pista è gommata, c'è tanto grip, quindi tutto sembra funzionare perfettamente. Proprio per questo sarebbe importante avere Lorenzo nei weekend".