Anche Kevin Sabatucci e Bruno Ieraci, come i piloti della MotoE, hanno affrontato un viaggio decisamente complesso per tornare in Italia. Macchina da Jerez a Barcellona, nave fino a Civitavecchia, bus privato fino a Fiumicino e ancora auto per arrivare a casa. Il viaggio di 45 ore dei due piloti Kawasaki Gp Project che correranno nel Mondiale Supersport300 documentato per Sky Sport