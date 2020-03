Il pilota del team MV Agusta Forward Racing ha fatto compagnia ai tifosi e agli appassionati di motociclismo, rispondendo alle loro curiosità. Ha raccontato le difficoltà della prima gara e il lavoro di tutto il team in tempi di quarantena, i suoi ricordi come la vittoria più bella e quel Mondiale sfumato per pochi punti, fino all'emozione del suo ritorno in una squadra con cui aveva già lavorato