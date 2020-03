I due spagnoli hanno chiacchierato durante una diretta su Instagram. Alonso: "Non so se parteciperò di nuovo alla Dakar, aspetterò di capire cosa succede dato che è stato tutto rinviato, non ho neanche voglia di correre in questo momento". Marquez: "Durante il giorno faccio le pulizie e mi rilasso, vivo con mio fratello Alex che intanto gioca con i videogiochi"

Alonso: "Adesso non ho neanche voglia di correre"

Marquez ha iniziato subito forte, chiedendo ad Alonso se parteciperà di nuovo alla Dakar: "Non lo so, aspetterò di capire cosa succede dato che è stato tutto rinviato, non ho neanche voglia di correre in questo momento, non so se anche tu provi la stessa cosa - ha risposto Fernando, che si trova nella sua casa a Lugano -. La quarantena qui è un po' meno restrittiva rispetto alla Spagna, ma le persone rispettano le norme e non escono di casa. Anche qui i ristoranti e i parchi sono chiusi, come tutte le altre cose. E tu come stai vivendo questa situazione?". Marc risponde così: “Durante il giorno faccio le pulizie e mi rilasso, vivo con mio fratello che intanto gioca con i videogiochi, un simulatore di gara. Anche tu usi un simulatore a casa?". Alonso replica: "Ho usato soltanto i simulatori delle squadre, non ne ho uno personale a casa".