GP Mugello virtuale su Sky Sport: tutte le regole

Dieci piloti, qualifiche di cinque minuti, niente giro di ricognizione, gara di sei giri. Sono soltanto alcune delle norme che regolano il GP virtuale del Mugello, in diretta domenica 29 marzo alle 14:50 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Scopriamo insieme il regolamento, per gustarci meglio l'evento

Il mondo degli eSports è in rapida evoluzione. La MotoGP vuole stare al passo con le ultime tendenze e ha deciso di organizzare un GP virtuale molto speciale. Con le gare bloccate a causa dell’emergenza coronavirus, i piloti avranno l’opportunità di sfidarsi attraverso il videogioco MotoGP 19. Ognuno dalla propria postazione di gioco, joypad alla mano, i campioni della classe regina scenderanno in pista (virtualmente) nella splendida pista del Mugello, sede del GP d’Italia. Ma quali sono le norme che regolano una gara virtuale di MotoGP? Proviamo a fare chiarezza per gustarci quella che sarà una diretta molto speciale, in programma domenica 29 marzo dalle 14:50 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, che interagiranno prima e dopo la gara con il pubblico da casa attraverso gli hashtag #SkyeSports e #SkyMotori. Tutti gli aggiornamenti live e i video del GP del Mugello virtuale saranno disponibili su skysport.it.