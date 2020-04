Biaggi: "La condanna di Iannone è un controsenso"

Ambasciatore Aprilia, Biaggi commenta la squalifica di 18 mesi inflitta a Iannone (doping per contaminazione alimentare): "Non finirà così, bisogna fare chiarezza ricorrendo al TAS". Su Rossi: "Più si va avanti più è complicato per lui". Quartararo è il futuro: "Nel 2021 batterà Marquez"

"Per qualsiasi atleta che riceve una sentenza del genere non è solo spiacevole ma è demotivante, ti butta giù, ti toglie la voglia di fare tutto. Un atleta vive la sua preparazione ogni giorno, mattoncino dopo mattoncino, cerca di mantenere la condizione fisica. Questa cosa invece butterebbe giù tutti, è difficile mettersi nei suoi panni, mi auguro sia più forte di questo e cerchi di superarlo alla grande. Noi come Aprilia gli siamo vicino, speriamo si risolva al meglio".

"C'è la consapevolezza che non è stata intenzionale però è stato punito, mi sembra un controsenso, non una cosa chiara. È stato assolto virtualmente, però condannato praticamente. Non credo finirà così, bisogna fare chiarezza magari ricorrendo al TAS, se non c'è stata volontarietà perché condannarlo?"

"Bello rivedere le mie gare, anche se io non lo faccio mai perché è come riaprire un cassetto della memoria che è meglio rimanga lì. Anche se quando fate un pacchettino così di gare, mi viene la voglia di accendere il 208 per vederle".

"Di fatto, dopo un'annata stupenda con il secondo posto in classifica di Aron Canet, quest'anno ci siamo ampliati, abbiamo due piloti tra cui Romano Fenati. Abbiamo corso già in Qatar, eravamo pronti per la seconda gara e poi è successo quello che è successo. Ora è inutile rifare i calendari, bisogna aspettare".

"Bene, abbastanza, rinchiuso ma bene. Penso che nessuno mai avrebbe pensato di ritrovarsi in questa situazione, sarà un pezzo di storia che racconteremo fra tanti anni. Spero che finisca anche presto, rimanere in casa non è il massimo".

Abbiamo tutti nella testa le immagini del ritiro di Valencia di Jorge Lorenzo, quando poi non ha mai avuto voglia di smettere evidentemente. Qual è la tua interpretazione, si fermerà al ruolo di tester o tornerà in pista a tempo pieno?

"Mi sento con Jorge tutti i giorni, quando l'anno scorso stava decidendo se smettere o meno io insistevo con lui, non doveva lasciare nettamente la moto, ma essendoci passato pure io gli avevo consigliato di fare il tester. All'inizio non ne voleva proprio sapere, per poi nelle ultime due, tre gare e questo inverno ha cambiato idea e si è accordato con Yamaha. Farà anche delle wildcard, ma secondo me il suo intento non è entrare e far vedere che è in grado di vincere, la sua intenzione è quella di essere parte di un progetto, di uno sviluppo di un'azienda importante. Si mette a totale disposizione, senza cercare la prestazione da campione qual era e quale è stato, una cosa molto diversa".

Conoscendolo, se andasse forte, avrà voglia di tornare a correre...

"Non lo so, quando smetti di correre lo fai non solo come semplice decisione, lo fai nella tua testa e il tuo corpo non è più alimentato dall'energia che ti permette tutti i giorni di alzarti, allenarti, di essere motivato. Quando non c'è più questa cosa (e non c'è nel suo caso perché ha smesso anche per questo), non credo che lui voglia fare altro rispetto a quello che ha detto. Poi magari cambia, chissà...".