Bagnaia: "Posso stare davanti alle Ducati, la moto è veloce. GP virtuale? Mi alleno"

Il pilota del team Pramac è stato ospite a #CasaSkySport, dove ha parlato degli obiettivi per la stagione 2020, della nuova moto, di Fabio Quartararo e del prossimo GP virtuale in diretta su Sky Sport. "Mi sto allenando, mio fratello mi fa da coach". Capirossi: "Pecco diventerà un top"

Francesco "Pecco" Bagnaia è stato ospite di #CasaSkySport. Nel salotto con Fabio Tavelli, Guido Meda e Mauro Sanchini il pilota italiano ha parlato delle prospettive per la prossima stagione. "L'obiettivo è essere più veloce delle Ducati del team ufficiale. Quest’anno abbiamo più possibilità di riuscirci. Nei test del Qatar abbiamo lavorato bene e fatto enormi passi avanti. Eravamo pronti per la prima gara. La moto è molto veloce ed è molto competitiva, ha un grande potenziale".

Sulla nuova gomma "Lo stile di guida è diverso, nessuno se lo aspettava. Le nuove gomme si sono rivelate diverse, soprattutto nell’approcciare la curva. Non si adattano troppo alla nostra moto, ma sono più neutre rispetto a quelle dell’anno scorso".

Su Quartararo "Quartararo ha fatto qualcosa di incredibile l’anno scorso. E quest’anno andrà più forte probabilmente. Spero di lottare con lui in diverse occasioni, entrambi siamo con moto ufficiali. Quest’anno il team mi ha dato qualcosa che mi aiuterà. Come riesce a guidare così bene la Yamaha? La M1 è una moto intuitiva, è perfetta per le sue caratteristiche. È molto bravo nella gestione della curva".

Sul GP Virtuale "Il gioco della MotoGP è complicato, da tempo non ci giocavo. Sono caduto in un modo strano, me l’aspettavo, il Mugello è una pista difficile. Ho aperto il gas un po’ troppo presto e sono finito sul cordolo". Il 12 aprile ci sarà il prossimo GP virtuale in diretta su Sky Sport. "Mi sto allenando, mio fratello mi fa da coach".