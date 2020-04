Capirossi a Sky: "Mondiale 2020 non può andare oltre metà dicembre"

"Per il Mondiale 2020 non credo si possa andare oltre metà dicembre". Parola di Loris Capirossi, tre volte campione del mondo e rappresentante Dorna in Direzione Gara. L’ex pilota della Ducati, intervenuto a #CasaSkySport, ha parlato della stagione del Motomondiale, tormentata dall’emergenza coronavirus. "Se si andasse oltre il 15 dicembre si metterebbe a rischio il Mondiale successivo, i piloti hanno bisogno della pausa per riposare", ha spiegato. Ma quale potrebbe essere la prima gara dell’anno? Al momento, dopo la cancellazione di Le Mans, in calendario resta ancora il Mugello (31 maggio), anche se Capirossi si spinge più in là di qualche giorno. "La prima gara potrebbe essere Barcellona (7 giugno), cominciare da lì sarebbe un sogno – dice - . È una previsione ottimistica. L’importante è che noi siamo pronti, volendo potremmo anche iniziare domani se l’emergenza finisse. Possiamo ancora organizzare un bel campionato: con l’idea di iniziare a metà agosto, potremmo sfruttare il più possibile l’Europa finché il tempo ce lo permette, per poi spostarci in Asia e Australia nelle ultime settimane".