Nella MotoGP videoludica serve precisione nelle traiettorie per evitare di cadere, proprio come nella realtà. Nakagami, al debutto in un GP virtuale al Red Bull Ring, dimostra di non andare tanto per il sottile in pista: come si vede nel video, il giapponese stende entrambi i fratelli Marquez. Prima Marc e poi Alex, in rapida successione, tra le risate generali dei partecipanti. E Sanchini scherza: "Si è giocato il posto in Honda". Il pilota della LCR chiuderà la gara in ottava posizione

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE