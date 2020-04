In corso il GP virtuale al Red Bull Ring, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. L'uomo da battere è Alex Marquez, vincitore della prima gara al Mugello. Tra i 10 piloti in pista, debuttano Valentino Rossi e Danilo Petrucci. Telecronaca affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini, che interagiranno con il pubblico da casa attraverso gli hashtag #SkyeSports e #SkyMotori. Sul web il racconto e i video in tempo reale con il nostro live-blog

