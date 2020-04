Il pilota del team Italtrans racconta a Sky la sua quarantena dopo il podio nel GP del Qatar. Mentre cucina per sé e la fidanzata, pensa anche alla MotoGP. Per Enea Bastianini salire di categoria non è la priorità, anche se ammette di voler arrivare presto a correre con i migliori del mondo. E ripensando anche al suo idolo Stoner, valuta l'interessamento di Ciabatti con immenso piacere e con il desiderio di dimostrare di meritare una possibilità su una Ducati ufficiale in futuro

CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE