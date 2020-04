L'emergenza coronavirus colpisce ancora il Motomondiale. FIM, IRTA e Dorna hanno infatti annunciato la cancellazione di altri tre Gran Premi: Germania, Olanda e Finlandia. La gara del Sachsenring si sarebbe dovuta tenere dal 21 al 23 giugno, mentre lo storico GP di Assen (26-28 giugno) salta per la prima volta dal 1949, primo anno del Mondiale. Niente ritorno in Finlandia, che aveva fatto la sua ricomparsa nel Campionato dopo 38 anni di assenza: non si correrà dunque sul nuovo KymiRing. Cancellati anche gli eventi di MotoE, Rookies Cup e Northern Talent Cup. Da calendario, la prima data utile per la partenza del Mondiale è quella del 9 agosto, quando è in programma il GP della Repubblica Ceca sulla pista di Brno. Queste le parole di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: "E' con grande tristezza che annunciamo la cancellazione di questi tre importanti eventi nel calendario mondiale - si legge sul comunicato della MotoGP -. Il GP della Germania si corre su un tracciato unico, con una storia incredibile ed è un peccato non poter ammirare il nuovo KymiRing e tornare in Finlandia, dove mancavamo dal 1982. Senza pensare ad Assen, unica pista su cui si è sempre corso ininterrottamente dal 1949, primo anno del Mondiale. Ringrazio i tifosi, a cui chiedo di avere pazienza, in attesa che la situazione migliori. Torneremo in questi tre circuiti nel 2021".