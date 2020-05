Antonelli: "Al ritorno dal Qatar volevo piangere"

Il pilota del team Sic58 ha raccontato la sua quarantena, ulteriormente complicata dalla riabilitazione post operatoria per la lussazione della spalla sinistra. Ormai recuperato, Antonelli ha svelato il suo dispiacere dopo i test di Losail, quando è rientrato in anticipo in Italia per effettuare l'intervento saltando così la gara. Ha poi parlato del suo rapporto con il team, di quanto sia difficile star lontano dagli amici della VR46 Riders Academy, delle vittorie più belle, del sogno Moto2 e degli esports