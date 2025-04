MotoGP a Jerez: Sprint alle 15, gara alle 14

MotoGP in pista dal 25 al 27 aprile per il GP Spagna, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW : si tratta del quinto appuntamento della stagione, il primo in Europa. La gara della top class è in programma domenica alle 14 preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Sabato il solito show: qualifiche dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. Di seguito il programma completo sui nostri canali

La MotoGP è pronta a vivere il primo weekend europeo: dal 25 al 27 aprile si corre il Gran Premio di Spagna a Jerez, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Racconto affidato come sempre a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Si parte giovedì 24 aprile con la conferenza piloti dalle 16, per poi scendere in pista dalle 8.55 di venerdì per le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2. Libere 1 MotoGP in programma alle 10.40, mentre alle 14.55 sarà il momento delle pre-qualifiche.