Bagnaia e Marquez prima di Jerez: "Un GP speciale"

Archiviato il weekend del Qatar, la MotoGP arriva a Jerez. Pecco Bagnaia, dopo il secondo posto nell'ultima gara, ha espresso il suo entusiasmo: "Negli ultimi tre anni ho raccolto molto qui. Sono contento di tornarci per il GP". Anche il leader del mondiale Marc Marquez è pronto: "Qui ho centrato il mio primo podio con la Ducati l'anno scorso dopo un bel duello con Pecco"

Il Team Ducati arriva al GP di Spagna, prima gara europea dell'anno, avendo conquistato 4 vittorie nelle gare lunghe (3 con Marc Marquez e una con Pecco Bagnaia) e 4 successi nelle sprint (tutti con Marquez). Jerez è una pista significativa per entrambi i piloti del team di Borgo Panigale: per Marquez è il luogo dove nel 2020 la sua carriera subì un brusco stop a causa della frattura dell'omero destro che lo costrinse a 4 operazioni. Mentre per Bagnaia è una pista importante sotto il profilo dei risultati: ha vinto le ultime tre gare disputate su questo tracciato (2022, 2023 e 2024).

Il pilota italiano al momento è 3° in classifica con 97 punti, a -26 dal leader Marquez. In vista del weekend il pilota italiano ha dichiarato: "Negli ultimi tre anni ho raccolto molto qui e sono contento di tornarci per il GP. Siamo stati sempre molto veloci e incisivi e abbiamo centrato il massimo risultato nelle ultime stagioni". Il tre volte campione del mondo è tornato anche sull'ultima gara: "Abbiamo raddrizzato un weekend, che dopo la qualifica, sembrava davvero molto complicato: un altro podio importante e sensazioni alla guida sempre migliori".