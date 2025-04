Il pilota dell'Aprilia Jorge Martín ha pubblicato un post su Instagram dopo le dimissioni dall'ospedale: "Sto ancora soffrendo molto, ma tutto è sotto controllo. Rimarrò in Qatar per qualche giorno come precauzione, spero di tornare a casa presto". Al suo posto in pista a Jerez ci sarà il collaudatore Lorenzo Savadori

Dopo le dimissioni dall'ospedale, le prime parole . A quasi dieci giorni dall'incidente avvenuto durante il GP del Qatar, Jorge Martin ha pubblicato una foto su Instagram accompagnata da un breve testo: "Finalmente fuori dall'ospedale. Grazie a tutti per i messaggi e per avermi sostenuto in questo momento difficile della mia vita. Sto ancora soffrendo molto, ma tutto è sotto controllo".

"Spero di tornare a casa molto presto"

Martin, nonostante sia già stato dimesso dall'ospedale due giorni fa, non è potuto ancora tornare in Spagna. Sul suo ritorno in Europa Martin ha chiarito: "Rimarrò in Qatar per qualche giorno come precauzione, e appena possibile andrò a casa a riposare e stare con la mia gente. Spero sia molto presto". L'Aprilia ha comunicato che al posto di Martin nel GP di Jerez in programma questo weekend (dal 25 al 27 aprile) ci sarà il collaudatore Lorenzo Savadori.