Il maiorchino sarà l'osservato speciale del quinto appuntamento, in programma domenica dalle 15. Corrono sia MotoGP che Moto2 e Moto 3. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP

La quinta Virtual Race stagionale della MotoGP segnerà l’atteso debutto di Jorge Lorenzo. Il martillo in versione virtuale prenderà il posto di Vinales nel team Yamaha. La pista è quella di Silverstone dove, oltre alla MotoGP, si sfideranno i piloti di Moto2 e Moto3.

Gli orari

Le gare scatteranno alle 15 (ora italiana) di domenica 31 maggio. Apre il programma la MotoGP con la gara sulla distanza dei 10 giri; a seguire Moto2 e Moto3, entrambe sulla distanza dei 6 giri. Tutte le tre gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

I partecipanti

Se per Lorenzo è una prima volta, Pecco Bagnaia invece è uno dei veterani. Assieme a lui altri due italiani: Pirro e Savadori . Un turno di riposo per il podio di Misano (i fratelli Marquez e Valentino Rossi). Questi tutti i piloti che parteciperanno alla Virtual Race di Silverstone, divisi per categoria per categoria:

Motogp

Jorge Lorenzo (Mnster Energy Yamaha MotoGP)

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT)

Francesco Bagnaia (Pramac Racing)

Michele Pirro (Ducati Team)

Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini)

Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu)

Joan Mir (Team Suzuki Ecstar)

Tito Rabat (Reale Avintia Racing)

Moto2

Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46)

Stefano Manzi (MV Agusta Forward Racing)

Nicolo Bulega (Federal Oil Gresini Moto2)

Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo)

Hector Garzo (Flexbox HP 40)

Marcel Schrötter (Liqui Moly Intact GP)

Kasma Daniel Kasmayudin (ONEXOX TKKR SAG Team)

Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing)

Bo Bendsneyder (NTS RW Racing GP)

Augusto Fernandez (EG 0,0 Marc VDS)

Moto3