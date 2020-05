Ciabatti: “Rinnovo Dovizioso? Speriamo a breve"

Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati Corse, parla a Sky del futuro del Dovi in scadenza al termine della stagione 2020: "Si sta allenando come uno che vuole lottare per il Mondiale. Sono ottimista per il rinnovo. Nel 2021 la squadra che abbiamo in testa è Dovizioso-Miller e ci sono tutte le condizioni perché questo possa avvenire"

Paolo, ci puoi dire a che punto è la trattativa per il rinnovo di Dovizioso?

“Stiamo parlando con il manager di Andrea Dovizioso, Simone Battistella, e devo dirti che senza scendere nei particolari sono ottimista e fiducioso che si possa trovare un accordo anche per il futuro, abbiamo bisogno ancora di un po’ di tempo, ma la squadra 2021 che noi vorremmo avere è composta da Dovizioso-Miller e credo ci siano tutte le condizioni per cui questo possa avvenire, anche per la parte che ancora manca che è quella di Andrea”

Anche se non ami le percentuali, ce ne dai una sul rinnovo di Dovizioso considerato il tuo ottimismo?

“Non mi piace parlare di percentuale perché sono uno dei pochi non ingegneri della Ducati, le sensazioni sono positive sul fatto che ci sia la volontà da entrambe le parti di trovare un accordo, c’è ancora bisogno di un po’ di tempo. Mi auguro che tra non molto potremo annunciare anche il rinnovo di Andrea Dovizioso. A questo punto sarebbe anche un fatto unico nella storia della MotoGp perché sarebbero dieci anni continuativi con una casa, non ricordo che sia mai successo, quindi anche da questo punto di vista sarebbe un traguardo importante”

Possiamo dire che è evaporata l’opzione Ktm?

“Dovizioso si sta allenando come uno che vuole lottare per il mondiale, e sono certo che abbiamo voglia di continuare ad inseguire questo obiettivo ambizioso di lottare e provare a vincere il titolo mondiale, sapendo che la concorrenza è agguerrita. Non voglio commentare su altre opzioni di mercato che Andrea possa aver avuto, fa parte del gioco delle parti, ripeto io credo che Ducati si trovi bene con Andrea e Andrea si trovi bene con Ducati, quindi non vedo ragioni per cui non si possa trovare un accordo”