Il CEO di Dorna, Carmelo Ezpeleta, fa il punto sul calendario del Motomondiale: "Speriamo di presentarlo la prossima settimana, sarà un Mondiale da 12 a 16 gare. Entro luglio decideremo cosa fare dei GP in Thailandia, Malesia, USA e Argentina. Ci saranno protocolli rigidi, vogliamo isolare il paddock"

"Speriamo di presentare il calendario del Mondiale MotoGP la settimana prossima: se tutto va bene inizierà il 19 luglio a Jerez e l'ultima gara sarà a inizio novembre, con 12 o 13 round, ma le gare fuori dall'Europa vanno ancora decise". Parole pronunciate da Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, al sito della MotoGP. Dopo la Formula 1, dunque, anche il Motomondiale si appresta a comunicare il proprio calendario, ridotto e rivisto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. "Abbiamo avuto molti incontri proficui con le Case, presentando il protocollo sanitario prima di sottoporlo agli spagnoli e alle altre autorità. Ci siamo confrontati e abbiamo approvato il numero di motori a seconda del numero di gare che avremo in questa stagione, numero concordato all'unanimità da tutti", ha spiegato Ezpeleta. Il calendario prevederà un numero variabile, da un minimo di 12 a un massimo di 16 GP. Oltre a quelli europei "ci sono alcuni GP extraeuropei non ancora cancellati, Thailandia, Malesia, Americhe e Argentina - ha detto il CEO di Dorna -. Ci siamo dati la scadenza di fine luglio per dire se le gare si faranno o meno: dopo i primi due GP vedremo se il calendario sarà di 12, 14 o 16 round".