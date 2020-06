Il mio giro del mondo in 58 circuiti: Assen

Un bellissimo viaggio

Assen, una meta stimolante da matti, ma che veniva proprio dopo Fiume ed era di sabato, come sempre fino a qualche anno fa. Quindi una volta tornato dalla Jugoslavia a Milano, mentre molti avevano tirato dritto verso l'Olanda, ho dovuto cercare un mezzo, un sistema per arrivare lassù. Il mio amico Giovanni Cerruti mi è venuto incontro e mi ha prestato la sua 2 Cavalli rossa. Fantastico, mancava soltanto un compagno di viaggio per non addormentarsi guidando. Trovato un amico libero da impegni siamo partiti. Via i sedili posteriori, così la 2CV con la fantasia e lo spirito di adattamento di allora si poteva trasformare in un minicamper.

Il viaggio è stato lungo, difficile e bellissimo. Allora non c'erano ancora tutte le gallerie di oggi, si dovevano scavalcare i passi alpini più ostici. In quel caso credo si sia trattato dello Spluga. Salire è stato un calvario con la piccola che arrancava in prima, al massimo in seconda, per digerire quei continui tornanti. Una volta arrivati in cima ci siamo guardati e abbiamo tirato un lungo e profondo (anche a causa dell'aria rarefatta) sospiro di soddisfazione. Credevamo che il peggio fosse passato. Invece la discesa era ancora più difficile perché i freni della 2CV non erano progettati per tormenti così lunghi e duri. Ad un certo punto non frenava più: anche in prima rischiavamo di andare dritti in ogni curva. Così abbiamo deciso di approfittare di uno spiazzo (non ne serviva uno grosso per noi) all'esterno di un tornante e abbiamo aperto il cofano per far raffreddare i freni anteriori al meglio.