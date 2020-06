1/16

La MotoGP torna sull'asfalto per alcuni test privati a Misano. Non si tratta di test ufficiali organizzati dalla Irta, ma di uno privato organizzato da Ducati a cui poi si sono aggiunti Aprilia, Suzuki, Ktm e Tech3. In pista la Rossa di Borgo Panigale è scesa con il collaudatore Michele Pirro. Da notare che il pilota parla con il team attraverso un microfono per mantenere il distanziamento sociale

Test a Misano: il VIDEO