La Ducati ha presentato a Madonna di Campiglio le moto che saranno affidate a Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini per il Mondiale MotoGP 2024. Ripercorriamo tutta la storia della casa di Borgo Panigale in top class, rivedendo l'evoluzione della Desmosedici, dal primo modello affidato a Loris Capirossi e Troy Bayliss nel 2003 fino all'ultima Ducati GP24 (che vedremo in pista a partire dal primo GP in Qatar in programma il 10 marzo, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP)

TUTTE LE FOTO DELLA DUCATI 2024 DI BAGNAIA