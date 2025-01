Pecco Bagnaia è cresciuto nell'Academy di Valentino Rossi e ha iniziato a vincere in MotoGP proprio dopo il ritiro del suo 'maestro'. Un passaggio di consegne che ha portato in molti a considerare il torinese come l'erede del 'Dottore', una sorta di riflesso di VR46 nella classe regina del Motomondiale. Ora che si ritrova Marc Marquez nello stesso box, c'è chi ha posto dei dubbi sul rapporto tra Bagnaia e il suo nuovo compagno di squadra, proprio per via dei trascorsi tra Valentino e il pilota di Cervera. Dubbi che, però, sembrano essere stati subito fugati nel giorno della presentazione Ducati. Anche Davide Tardozzi, team manager di Borgo Panigiale, è intervenuto sul tema ai microfoni di GpOne. "Pecco riflesso di Rossi? No, Pecco non è Valentino, che è un grande campione ed è stato un idolo anche per me. Pecco ha le sue idee e la sua personalità, se non è d'accordo con Vale glielo dice: è un campione importante e per me lo diventerà ancora di più, non penso sia la copia di qualcuno o venga gestito da qualcuno".