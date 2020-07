Ogni team di MotoGP ha una propria strategia di mercato. La Ducati, per tutti i piloti da rinnovare, Dovizioso, Bagnaia e Zarco, aspetterà le prime 4-5 gare prima di prendere una decisione. La Honda al contrario ufficializzerà l’ingaggio di Pol Espargaró la settimana prossima, prima del debutto mondiale. Le ragioni sono semplici, la principale è che se Alex Marquez si rendesse protagonista di una grande prestazione, si potrebbe legittimamente mettere in discussione il mancato rinnovo. Giustamente, anche Pol Espargaro che ha voluto fortemente la Honda rifiutando il rinnovo con la Ktm e le avances della Ducati, vuole evitare cambi di programma repentini. Ancora da chiudere la posizione di Alex Marquez che sta aspettando la proposta della Honda per la prossima stagione. Ovviamente vuole rimanere nella categoria, con il miglior trattamento tecnico possibile, una condizione che sarà soddisfatta dal team satellite Honda di Lucio Cecchinello, forse la squadra migliore per ricostruire una carriera in MotoGp. Sembra assurdo, ma è così perché Marquez Junior debutterà al fianco del fratello già sapendo che a fine anno dovrà lasciare il team ufficiale. Non certo il modo migliore per affrontare la categoria più difficile, su una moto complicata, a fianco del compagno più scomodo del motomondiale.