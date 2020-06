Andiamo alla scoperta di tutte le novità che Sky Sport MotoGP ha preparato in vista del via della stagione il 19 luglio in Spagna: le gare in diretta, la tecnologia, le analisi tecniche e le rubriche per rendervi ancora più protagonisti dei weekend di gara. Senza dimenticare la SBK in pista il 2 agosto e una programmazione ricca di tanti altri appuntamenti. Qui il calendario e tutti i dettagli da non perdere prima del via! VIDEO: GUIDO MEDA SPIEGA LE NOVITA' DELLA STAGIONE

Ingresso Libero: l’arte direttamente a casa tua Vai allo streaming

L'attesa è finita. La MotoGP riparte il 19 luglio da Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Spagna, mentre la Superbike scenderà in pista il 2 agosto sempre in Spagna e sempre Jerez, dopo il primo Round disputato lo scorso marzo in Australia. Dorna ha annunciato fino a 17 GP del Motomondiale (comprese le gare di Moto2 e Moto3 già disputate, 4 di questi – al momento, tra quelli confermati: GP di San Marino e della Riviera di Rimini, GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, GP di Teruel e GP della Comunità Valenciana – live anche su TV8) e fino a 12 Round (inclusa la tappa in Australia pre lockdown) delle 3 classi di Superbike (World Superbike, World Supersport e World Supersport 300). Il Mondiale WSBK sarà in diretta anche su TV8.

Sky Sport MotoGP, il 208 è il canale delle due ruote Lo spettacolo sta dunque per cominciare e, come sempre, Sky vi darà la possibilità di seguire in diretta i weekend di gara con tante novità imperdibili. Su Sky Sport MotoGP (canale 208) vi racconteremo, oltre a Moto2 e Moto3, tutto su MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Senza dimenticare l’integrazione dei canali Eurosport, sia per le quattro ruote (qui i dettagli) che il motociclismo con tutte le gare del FIM Mondiale Endurance, la Formula EWC, la Superstock con la celebre 8 Ore di Suzuka e la British Superbike. A questi si aggiungono i campionati mondiali di Motocross MX2 e MXGP.

MotoGP e Superbike: il calendario e le gare in diretta MotoGP: fino a 17 GP in diretta su Sky Sport MotoGP (al momento, tra quelli confermati: GP di San Marino e della Riviera di Rimini, GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, GP di Teruel e GP della Comunità Valenciana in diretta anche su TV8)

fino a 17 GP in diretta su Sky Sport MotoGP (al momento, tra quelli confermati: GP di San Marino e della Riviera di Rimini, GP dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, GP di Teruel e GP della Comunità Valenciana in diretta anche su TV8) Superbike: fino a 12 Round in diretta su Sky Sport MotoGP (Tutti i Round del World Superbike in diretta anche su TV8)

Tante novità e tanta tecnologia Tenetevi forte, perché il racconto dei motori su Sky si arricchirà di tante novità e di tanta tecnologia per farvi sentire i veri protagonisti in pista (e non solo). Le telecronache della MotoGP con Guido Meda e tutti gli altri protagonisti dei nostri potranno contare su una postazione super tecnologica e innovativa, che diventa parte del racconto: nasce la Virtual pitlane, con tutti i dati possibili per raccontare e seguire l’attività in pista come a un metro dall’asfalto. Le voci dai box saranno raccolte da Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Le analisi tecniche con la Sky Sport Bike leggi anche MotoGP su Sky, tutte le novità da non perdere Le analisi tecniche saranno sempre più accurate, semplici e accessibili grazie alla Sky Sport Bike, una vera MotoGP nel grande studio pre, post gara e approfondimenti, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto all’interno dello studio avrà come sempre l’obiettivo di rendere più immediate le spiegazioni tecniche. Anche lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini, per analizzare traiettorie, curve e sorpassi, sarà implementato con nuovi strumenti.

Alla scoperta della Race Room e della Virtual Pitlane E poi ci sarà la Race Room, un ulteriore spazio attrezzato e interconnesso con lo studio e con la Virtual Pitlane, con tanti ospiti (youtuber, ex piloti, campioni del passato, esperti...), che avranno anche la possibilità di intervenire in telecronaca.

La rubriche da non perdere Inoltre, tra le novità della programmazione, arriva STACCA&ATTACCA, il giro on board della pista nel pre gara in cui i talent di Sky Sport correranno a turno in sella a una BMW da 200 cavalli per raccontare i punti significativi delle piste, ma anche delle staccate cruciali con i dati forniti da Brembo. E ancora, PRIMADENTRO, con una rotazione di piloti nel corso della stagione che racconteranno il loro angolo del box, le curiosità sulla loro vita e gli attimi prima della partenza. Nasce infine WHEELS, condotto da Guido Meda: una grande occasione per far provare in prima persona ai talent di Sky Sport MotoGP moto e auto da corsa, ma anche modelli significativi di moto e auto di produzione. Radio Deejay sarà partner di Sky Sport MotoGP.