VIDEO. Nuovo e imperdibile appuntamento sul canale 208 con la settima puntata di Wheels. Guido Meda ha viaggiato per noi con la Scrambler 1100 Sport Pro, che sulle prime può sembrare una moto per farsi belli e invece ha molto di più. Luca Bordoni ci svela qualche particolare del nuovo mostro Maserati, mentre Rosario Triolo ha messo un’utilitaria e un coupè in una sfida scomodissima. Primo passaggio sul canale 208 alle 18 e secondo alle 20

