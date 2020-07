Era nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità: Franco Morbidelli resterà al Team Petronas fino al 2022. La firma del rinnovo è stata infatti annunciata dalla squadra malese, nella quale il pilota italiano si appresta a correre il suo secondo mondiale di MotoGP. “Siamo lieti di confermare che ‘Franky’ continuerà con noi – ha detto il team principal di Petronas Razlan Razali - è un pilota di grande talento e una grande risorsa per la squadra. Ha il potenziale per raggiungere il gradino più alto del podio e lavoreremo sodo per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo assoluta fiducia in lui anche per questa stagione, non vediamo l’ora di tornare in pista”.