La griglia della MotoGP per le prossime due stagioni si sta definendo alla vigilia della partenza del Motomondiale con due comunicati che riguardano la

Honda. Come avevamo anticipato, Pol Espargaro nel 2021 passerà nel team ufficiale Hrc al fianco di Marc Marquez. Contratto biennale per il pilota spagnolo che saluta la Ktm dopo 4 stagioni, se consideriamo anche quella in corso. Sarà Alex Marquez a lasciare la sella della moto ufficiale, il campione del mondo della Moto2 ha però rinnovato per altri due anni il contratto con il reparto corse della Honda, ma passerà nel team LCR di Lucio Cecchinello che potrà contare sulla coppia Marquez-Nakagami. Cal Crutchlow, infatti, dopo sei stagioni, tre vittorie e 12 podi lascia l’HRC sperando di poter trovare una moto per la prossima stagione.