Mercoledì la MotoGP torna in pista per una giornata di test IRTA in vista della ripartenza nel GP di Spagna, con le prime libere in programma venerdì. Rossi: "E' un sollievo tornare in sella, mi è mancata la mia moto. E' passato del tempo dai test invernali, dove avevamo lavorato bene. Sono pronto e darò il meglio per il mio team"

La MotoGP è pronta per tornare in pista. Mercoledì infatti è prevista a Jerez de la Frontera una giornata di test IRTA per verificare le condizioni di moto, team e piloti in vista della ripresa ufficiale, in programma venerdì con la prima sessione di libere. Domenica il GP di Spagna, in diretta su Sky Sport MotoGP. Tra i piloti più attesi c'è ovviamente Valentino Rossi, che non vede l'ora di risalire nuovamente sulla sua Yamaha: "Finalmente possiamo tornare a goderci la MotoGP - ha detto il 'Dottore', come riportato dal sito del Team Monster Energy Yamaha -. E' un grande sollievo per me, perché mi è mancata davvero tanto la mia M1 e penso che anche i tifosi siano felici. Domani inizieremo la prima sessione di test a Jerez. Il lavoro che abbiamo fatto a Sepang e Losail nelle prime uscite era stato positivo, ma è passato abbastanza tempo. Dobbiamo organizzarci e lavorare duramente domani per iniziare il GP di Spagna con un buon feeling. In ogni caso sono pronto per cominciare questa nuova stagione con il mio team, faremo del nostro meglio".